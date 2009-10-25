Тимошенко нужна помощь Кравчука и Патона

Премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО намерена просить экс-президента Украины Леонида КРАВЧУКА стать одним из ее доверенных лиц по единому общегосударственному избирательному округу по выборам Президента Украины.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Юлия ТИМОШЕНКО сказала сегодня после съезда партии “Батьківщина”, отвечая на вопрос УНИАН о том, кто будут ее доверенные лица.

"Я буду просить Леонида КРАВЧУКА стать моим доверенным лицом", - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Она добавила, что ее доверенным лицом также будет президент Национальной Академии наук Украины Борис ПАТОН.

Как сообщал УНИАН, сегодня ІХ съезд «Батьківщини» выдвинул лидера партии, премьер-министра Юлию ТИМОШЕНКО кандидатом на должность Президента Украины.

Справка. Согласно п. 1 ст. 67 Закона о выборах Президента Украины, кандидат на пост Президента Украины может иметь не больше пяти доверенных лиц в едином общегосударственном избирательном округе и по одному доверенному лицу в каждом территориальном округе.