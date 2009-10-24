У Луценко посчитали: на Майдане - 150 тысяч человек
20:40, 24 октября 2009Политика
2532
И 1,5 тыс. сотрудников милиции
Сегодня вечером на Майдане Незалежности в Киеве во время съезда для выдвижения лидера “Батьківщини”, премьер-министра Юлии ТИМОШЕНКО кандидатом в Президенты Украины собрались 150 тыс. человек.
Об этом УНИАН сообщили в Главном управлении Министерства внутренних дел в Киеве.
При этом в милиции отметили, что на это время охрану общественного порядка в центре Киева, где проходят мероприятия, осуществляют 1,5 тыс. сотрудников милиции, бойцов внутренних войск МВД Украины.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter