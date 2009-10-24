У Луценко посчитали: на Майдане - 150 тысяч человек

20:40, 24 октября 2009
Политика
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И 1,5 тыс. сотрудников милиции

Сегодня вечером на Майдане Незалежности в Киеве во время съезда для выдвижения лидера “Батьківщини”, премьер-министра Юлии ТИМОШЕНКО кандидатом в Президенты Украины собрались 150 тыс. человек.

Об этом УНИАН сообщили в Главном управлении Министерства внутренних дел в Киеве.

При этом в милиции отметили, что на это время охрану общественного порядка в центре Киева, где проходят мероприятия, осуществляют 1,5 тыс. сотрудников милиции, бойцов внутренних войск МВД Украины.

 

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