Тимошенко получила благословение от европейских правоцентристов

Президент Европейской народной партии (ЕНП) Вильфред МАРТЕНС высказался в поддержку лидера БЮТ, премьер-министра Украины Юлии ТИМОШЕНКО как кандидата в Президенты Украины на выборах, которые состоятся 17 января.

Как передает корреспондент УНИАН, соответствующее обращение президента ЕНП было зачитано сегодня на съезде Всеукраинского объединения «Батьківщина», который проходит на Майдане Незалежности.

«Вы действительно готовы возглавить Украину и вести ее вперед как Президент. А мы в Европейской народной партии как всегда готовы помочь вам модернизировать Украину, укрепить ее европейское призвание, вернуть экономический рост и обеспечить благосостояние всех ее граждан», - говорится в обращении В.МАРТЕНСА.

Президент ЕНП также отмечает, что Ю.ТИМОШЕНКО благодаря своей компетенции и целеустремленной команде построила партию «Батьківщина» как демократическую политическую силу с европейскими ценностями, которая способна обеспечить для Украины и всех ее граждан богатое и мирное европейское будущее.

«Желаю вам, Юлия, успеха на президентских выборах 17 января 2010 года. Работа, которую вы провели за последний год, пытаясь вывести украинскую экономику из финансового кризиса, действительно выдающаяся. Вашу способность принимать и внедрять тяжелые решения, включая борьбу с коррупцией, заметили и оценили во всем мире», - отметил В.МАРТЕНС в своем приветственном слове.

Европейская народная партия - самая большая из европейских политических партий. Основанная в 1976 году, EНП включает в качестве коллективных членов правоцентристские, христианско-демократические и другие партии с близкой идеологией стран Европейского союза (69 партий в 37 странах). В Европарламенте у EНП наибольшая фракция - 265 депутатов.

Украинские партии "Наша Украина", Народный рух Украины и ВО "Батьківщина" входят в ЕНП в статусе наблюдателей.