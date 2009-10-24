Тигипко претендует на "вотчину" Тимошенко?

Политик Сергей ТИГИПКО, который подал в Центральную избирательную комиссию документы на регистрацию кандидатом в Президенты Украины, неформально начал свою президентскую кампанию с Днепропетровска.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом политик заявил сегодня журналистам в Днепропетровске во время форума сторонников общественной организации «Экономический блок Сергея Тигипко».

По его словам, Днепропетровск очень много для него значит. С.ТИГИПКО рассказал, что в Днепропетровске он проходил армейскую службу, учился в Металлургическом институте, работал в комсомоле и в банковских структурах.

«Днепропетровску я отдал 20 лет своей жизни. Сегодня среди сторонников, собравшихся в этом зале, я видел своих друзей и одногруппников. В Днепропетровске я чувствую хорошую поддержку», - отметил политик.