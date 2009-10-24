Тимошенко на Майдане будет охранять «Беркут»

Сегодня вечером на Майдане Незалежности в Киеве, где состоится съезд БЮТ, на котором Юлия ТИМОШЕНКО будет выдвинута кандидатом в Президенты Украины, охрану общественного порядка будут обеспечивать, по меньшей мере, несколько сотен сотрудников милиции, бойцов внутренних войск МВД Украины и спецподразделения «Беркут».

Как передает корреспондент УНИАН, сейчас они сосредоточены в непосредственной близости от Майдана Незалежности, в подземном переходе.

Кроме того, неподалеку от улицы Михайловской находятся несколько “автозаков”.

Вместе с тем, в центре общественных связей ГУ МВД Украины в городе Киеве воздержались от предоставления информации относительно количества работников милиции, которые будут привлечены к охране общественного порядка. Впрочем, в свою очередь, заместитель министра МВД Украины, начальник милиции общественной безопасности Александр САВЧЕНКО сообщил УНИАН, что, как всегда, во время массовых мероприятий на Майдане Незалежности «будет задействовано достаточное количество работников милиции на охране общественного порядка». Кроме того, он заверил, что это не связано непосредственно со съездом БЮТ, поскольку такие же меры безопасности милиция осуществляет, и будет осуществлять для обеспечения охраны порядка во время массовых акций всех остальных политических деятелей.