К Тимошенко пригласили бы и миллион народу, но Майдан не выдержит?

Первый вице-премьер-министр страны Александр ТУРЧИНОВ прогнозирует, что сегодня в съезде Всеукраинского объединения «Батькивщина», который состоится на Майдане Незалежности, примут участие более 100 тысяч граждан.

Об этом сообщается на персональном сайте Юлии ТИМОШЕНКО со ссылкой на А.ТУРЧИНОВА.

«Я думаю, что мог бы собраться и миллион граждан, но Майдан действительно столько не может вместить. Поэтому мы ожидаем где-то более ста тысяч», - сказал А.ТУРЧИНОВ.

Съезд должен начаться в 18.00, после его окончания на Майдане состоится концерт, который будет транслироваться украинскими телеканалами в прямом эфире.

Предусматривается, что участники съезда выдвинут кандидатуру Юлии ТИМОШЕНКО на пост Президента.

«Будут делегаты, которые будут голосовать за это, а главное - люди получат возможность прийти на Майдан и поддержать нашего премьера. Тогда как другие партии проводят свои съезды в закрытых помещениях, без допуска граждан, мы избрали такую форму, когда каждый желающий сможет вместе с нами выдвинуть нашего кандидата», - сказал народный депутат от фракций БЮТ Сергей МИЩЕНКО.