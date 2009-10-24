Черновецкий решил проблему, чем украсить Киев

В праздничные и памятные дни, а также во время проведения торжественных мероприятий и государственных визитов в Украину Киев будут украшать государственной символикой и праздничным освещением.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Киевской городской государственной администрации, соответствующее распоряжение подписал Киевский городской председатель Леонид ЧЕРНОВЕЦКИЙ.

В перечень торжественных дней, которые предполагают обязательное оформление города, вошли: День Независимости Украины, День Соборности Украины, День Конституции Украины, День Государственного Флага Украины, День памяти жертв Голодомора, День чествования памяти Героев Крут, Дня чествования памяти жертв политических репрессий, День Победы, Новогодние праздники, Рождество Христово, Праздник Воскресения Христова (Пасха), Покрова Пресвятой Богородицы, Троица, День Киева, День местного самоуправления, Праздник весны и труда (Первомай) и другие памятные даты, определенные отдельными указами Президента Украины.

На время проведения государственных праздников, торжественных событий и памятных дней вдоль площадей и улиц Киева в специальных кронштейнах на фасадах столичных зданий и на всех опорах освещения будут устанавливаться Государственные Флаги Украины и элементы государственной символики.

На время проведения межгосударственных мероприятий праздничное тематическое оформление столицы будет дополняться государственными флагами зарубежных стран – представителей официальных заграничных делегаций.

Согласно распоряжению, срок разработки программы и эскизов оформления площадей и улиц города будет завершаться за месяц до проведения торжественного мероприятия. Функция контроля и координации мероприятий внешнего оформления Киева возложена на Главное управление по вопросам внутренней политики.