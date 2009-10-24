Литвин: Ющенко понимает логику и хочет снова быть Президентом

Председатель Верховной Рады Владимир ЛИТВИН убежден, что Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО подпишет закон «Об установлении прожиточного минимума и минимальной зарплаты в 2010 году».

Об этом он заявил в эфире телеканала Рада.

По словам председателя ВР В.ЮЩЕНКО понимает, какая экономическая и социальная ситуация сложилась в стране и в то же время “понимает логику поведения во время политических кампаний”.

“Ведь Президент Украины, насколько я могу судить, будет бороться за то, чтобы во второй раз представлять Украину, чтобы во второй раз быть главой государства”, – отметил В.ЛИТВИН.

Он считает, что неподписание данного закона “резко ухудшит позитивное отношение граждан к Президенту”.

Спикер выразил убеждение, что “люди не будут воспринимать никакие объяснения по поводу того, что нет денег”.

“У нас нет мозгов, нет ответственности, нет совести и нет стыда за то, как живет страна”, – отметил он.

Председатель ВР предложил правительству “просто работать и прекратить эти крики, всхлипывания, стоны, что ничего нет”.

В.ЛИТВИН отметил, что каждый день читает постановления правительства о повышении зарплат, но при этом раздаются заверения, что денег нет.

По мнению председателя ВР, такая коллизия заключается в том, что идет борьба за авторство “того или иного решения” во время избирательной кампании.

Он подчеркнул, что происходит “соревнование, кто первый зафиксирует, что он сделал для народа, что он осчастливил народ”. “Это просто позорная политика”, – прибавил В.ЛИТВИН.

Как сообщал УНИАН, 20 октября Верховная Рада Украины приняла Закон «Об установлении прожиточного минимума и минимальной зарплаты в 2010 году».

Законом устанавливается прожиточный минимум на одного человека в расчете на месяц в размере: с 1 ноября 2009 года – 701 грн., с 1 января 2010 года – 825 грн., с 1 апреля – 839 грн., с 1 июля – 843 грн., с 1 октября – 861 грн., с 1 декабря – 875 грн.

Кроме того, законом установлена минимальная заработная плата с 1 ноября 2009 года – 744 грн., с 1 января 2010 года – 869 грн., с 1 апреля – 884 грн., с 1 июля – 888 грн., с 1 октября – 907 грн., с 1 декабря – 922 грн.

Комментируя принятие закона, заместитель министра финансов Владимир МАТВИЙЧУК заявил, что из-за увеличения минимальной заработной платы нужно будет сократить 45% работников бюджетной сферы. По его словам, повысить минимальную зарплату в условиях кризиса можно лишь благодаря сокращению работников на предприятиях и осуществлению «уравниловки в оплате труда». По мнению В.МАТВИЙЧУКА, это приведет к банкротству ряда предприятий.

Правительство в свою очередь рекомендовало Президенту ветировать закон о повышении социальных стандартов.

По данным газеты «Коммерсант-Украина», во время 4 съезда Федерации работодателей Украины (ФРУ) отмечалось, в частности, то, что оплата труда рабочих производственной сферы может быть снижена в связи с принятием Верховной Радой закона о повышении социальных стандартов.