Янукович: количество граждан Украины возрастет до 50 млн.

Лидер Партии регионов Виктор ЯНУКОВИЧ обещает, что к 2020 году количество граждан Украины возрастет до 50 миллионов человек. Также обещает внеблоковый статус Украины, участие в G20 и отмену всех льгот.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом говорится в предвыборной программе В.ЯНУКОВИЧА «Украина для людей», которую он обнародовал сегодня на XII съезде Партии регионов.

Как отметил политик, «наше общество нуждается в стабильности, и наведение порядка необходимо начать с власти».

По его убеждению, путь к политической стабильности и процветанию лежит через построение эффективного государства и рост национальной экономики.

Говоря о разделе программы «Забота о каждом человеке», В.ЯНУКОВИЧ отметил, что его цель – это 50 млн. украинских граждан уже к 2020 году.

При этом, говорится в программе, за рождение первого ребенка семья будет получать 25 тыс. грн., второго – 50 тысяч и третьего – 100 тыс. грн.

В рамках доступности и качества образования, политик обещает отменить систему внешнего тестирования, предоставить большую автономность университетам и обеспечить вхождение лучших украинских вузов в число 500 ведущих в мире.

Также, говорится в программных принципах политика, работники бюджетной сферы будут получать собственное жилье при условии заключения трудового контракта на 20 лет.

В.ЯНУКОВИЧ также обещает обеспечить финансирование медицины в объеме не менее 10% от ВВП, а минимальная пенсия, по его убеждению, должна быть на 20% больше, чем прожиточный минимум.

В рамках своей предвыборной программы политик также видит Украину в числе 20 наиболее развитых стран мира - G20.

При этом он обещает обеспечить рост национальной экономики, стабильный курс гривни и сохранность сбережений граждан.

В рамках налоговой реформы В.ЯНУКОВИЧ обещает освободить на 5 лет малый бизнес от налогообложения, снизить НДС до 17%, а налог на прибыль – до 19% в 2011 году.

Говоря о приоритетах развития села, политик обещал вернуть стране славу европейской житницы.

В.ЯНУКОВИЧ также выступает за закрепление на законодательном уровне за регионами права самостоятельно проводить гуманитарную политику, в частности, в вопросах языка.

«Я дам Украине новую внешнюю политику. Украина будет внеблоковым государством. Мы будем инициировать новые совместные рынки между ЕС и странами СНГ», - пообещал В.ЯНУКОВИЧ и отметил, что «Украина станет надежным партнером, сильным и авторитетным государством на международной арене».

В.ЯНУКОВИЧ также выступает за проведение выборов в представительские органы власти всех уровней, в частности и Верховную Раду Украины, по открытым спискам.

При этом политик отметил необходимость отмены льгот народным депутатам и равенства прав всех украинцев – от президента, народных избранников - до простых граждан.

«Нам нужна не просто победа. Нам нужна убедительная победа», - сказал В.ЯНУКОВИЧ.