Съезд Партии регионов выдвинул Януковича кандидатом в Президенты

19:24, 23 октября 2009
Политика
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"С Богом – к победе!"

Съезд Партии регионов выдвинул лидера этой политической силы Виктора ЯНУКОВИЧА кандидатом в Президенты Украины.

Как передает корреспондент УНИАН, такое решение принято сегодня в Киеве XII съездом Партии регионов, 592 делегата которого единогласно выдвинули своего лидера В.ЯНУКОВИЧА кандидатом на пост главы государства.

«С Богом – к победе!», - сказал В.ЯНУКОВИЧ, начиная свою предвыборную президентскую кампанию.

 

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