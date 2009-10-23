Съезд Партии регионов выдвинул Януковича кандидатом в Президенты

Съезд Партии регионов выдвинул лидера этой политической силы Виктора ЯНУКОВИЧА кандидатом в Президенты Украины.

Как передает корреспондент УНИАН, такое решение принято сегодня в Киеве XII съездом Партии регионов, 592 делегата которого единогласно выдвинули своего лидера В.ЯНУКОВИЧА кандидатом на пост главы государства.

«С Богом – к победе!», - сказал В.ЯНУКОВИЧ, начиная свою предвыборную президентскую кампанию.