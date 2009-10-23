В БЮТ считают, что Партию регионов окончательно «положили» под Ющенко

Народный депутат, лидер Луганского и Донецкого областных штабов БЮТ Наталия КОРОЛЕВСКАЯ убеждена, что Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО и лидер Партии регионов Виктор ЯНУКОВИЧ объединились для борьбы против премьер-министра Юлии ТИМОШЕНКО.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом она сказала сегодня журналистам.

«Партию регионов окончательно «положили» под ЮЩЕНКО для реализации совместных дестабилизационных целей: Секретариат Президента ЮЩЕНКО и Партия регионов вместе будут сталкивать страну в бездну наперекор усилиям ТИМОШЕНКО», - заявила Н.КОРОЛЕВСКАЯ в ответ на слова народного депутата от Партии регионов Александра ЕФРЕМОВА о готовности его партии голосовать совместно с «Нашей Украиной», как только она выйдет из коалиции.

«Последовательные попытки технологов СП ЮЩЕНКО реализовать заговор с Партией регионов для противодействия правительству ТИМОШЕНКО свидетельствуют о твердом намерении тех, кто стоит за обеими этими структурами, уничтожить эту страну, ее экономику, социальную сферу, но не допустить продолжения работы ТИМОШЕНКО на выведение экономики из тени, преодоление кризиса и изменение вообще принципов управления государством на цивилизованные, прозрачные», - сказала Н.КОРОЛЕВСКАЯ.

Также она отметила, что «слова господина ЕФРЕМОВА являются наиболее ярким свидетельством существования глобального заговора на уровне ЯНУКОВИЧА и ЮЩЕНКО накануне президентских выборов». Предметом договоренностей, очевидно, является сознательная дестабилизация социально-политической и экономической ситуации, сказала депутат. «При этом абсолютно непонятно, кто из этой «двойки» будет исполнять роль технического кандидата. На данный момент именно депутаты Партии регионов выполняют стратегические разработки команды ЮЩЕНКО», - сказала Н.КОРОЛЕВСКАЯ.

По ее словам, рядовые депутаты фракции Партии регионов до конца не владеют ситуацией о характере переговоров на высшем уровне. «Ситуация о гипотетическом создании ситуативного большинства ЮЩЕНКО-ЯНУКОВИЧ напоминает откровенный фарс, депутаты Партии регионов ведут себя как малые дети, которых забыли на детской площадке, не сказав, когда за ними вернутся. Ни технологически, ни идеологически, ни организационно перспектив даже для ситуативного сотрудничества НУ-НС и Партии регионов нет. Такие высказывания ЕФРЕМОВА стоит расценивать исключительно как метод политического шантажа, направленный, правда, неизвестно на кого», - сказала депутат от БЮТ.