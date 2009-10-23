У Тимошенко придумали, чем заменить рыночный сбор

Кабинет министров Украины предлагает отменить рыночный сбор и облагать 15-процентным налогом превышение физлицом-предпринимателем - плательщиком единого налога годовой выручки в сумме 500 тыс. грн.

Это предусмотрено в законопроекте от 23 октября 2009 г. №5233, размещенном на официальном сайте Верховной Рады.

В проекте закона отмечено, что «в случае, если в налоговом (отчетном) периоде объем выручки от реализации продукции (товаров, работ, услуг), полученной физическим лицом-предпринимателем - плательщиком единого налога, превышает 500 тыс. грн. в год, сумма такого превышения облагается налогом по ставке в размере 15%. При этом уплата отмеченных средств дает право физлицу-предпринимателю оставаться на упрощенной системе налогообложения в будущих налоговых (отчетных) периодах текущего календарного года».

Кроме того, законопроектом предусматривается ввести налогообложение по ставке 15% суммы превышения объема установленного валового дохода физлицам-предпринимателям, которые являются плательщиками фиксированного налога.