У Ющенко обвиняют Тимошенко: Украина - на грани бюджетного коллапса

Первый заместитель главы Секретариата – представитель Президента в Кабинете Министров Украины Александр ШЛАПАК заявляет, что по вине правительства Украина оказалась на грани бюджетного коллапса.

Как сообщает УНИАН сайт Президента, об этом А.ШЛАПАК заявил в интервью телеканалу «Интер».

По его словам, процесс расчета со всеми бюджетными потребителями существенно ухудшается с каждым днем. Комментируя последние данные о задолженности государства перед украинскими бюджетниками, А.ШЛАПАК отметил, что речь идет не столько о непосредственной задержке заработной платы, сколько о существенной задержке финансирования «защищенных статей» госбюджета, которые предусматривают приоритетное обеспечение жизненно важных сфер расходов.

«В законе о государственном бюджете Украины на 2009 год, как и в предыдущих бюджетах, есть понятие «защищенные статьи», то есть те направления, финансирование которых должно осуществляться приоритетно и беспрекословно, какой бы сложной ни была ситуация. Для примера, заработную плату военным уплатили – это хорошо, но кто заплатит за питание? Кто заплатит за электроэнергию, газ, обмундирование? Это я назвал лишь несколько таких «защищенных статей», а в целом их значительно больше – по всем отраслям. И собственно эта задолженность на сегодняшний день стремительно растет», – подчеркнул первый заместитель главы Секретариата.

По словам А.ШЛАПАКА, особенно сложной является ситуация на местах. «Платежи местных общин, распорядителей средств местных бюджетов либо блокируются, либо задерживаются. То есть правительство и казначейство деньги местных бюджетов использовали для финансирования дефицита государственного бюджета, отделения казначейств в областях и районах забиты платежками местных органов власти, которые не выполняются из-за отсутствия средств», – констатировал он.

Отвечая на вопрос журналиста об источниках упомянутой проблемы и обещаниях правительства повысить выплаты отдельным категориям населения, А.ШЛАПАК отметил, что политика раздачи обещаний без существующего ресурса для их выполнения недопустима.

«Президент Украины, эксперты, все с начала года в один голос утверждали: пересмотрите государственный бюджет на 2009 год. Обращались постоянно к правительству и парламенту. Неоднократно на сайте Президента вывешивали анализ, где показывали, каким образом выполняется бюджет. Нас не слушали, и правительство продолжало работать по принципу занижения планов доходов каждый месяц и отсрочки сбора перенесенных сумм на потом. Теперь имеем проблему, когда за три последних месяца и бюджет общегосударственный, и бюджет пенсионного фонда должны набрать неизвестно откуда немыслимый ресурс. То есть мы на грани бюджетного коллапса. И это вина правительства – прямое следствие его безответственных решений», – отметил А.ШЛАПАК.