Тимошенко махнула рукой на невыполненное свое распоряжение?

Кабинет министров Украины отменил свое распоряжение от 22 апреля в 2009 г. № 443, в соответствии с которым Министерству юстиции поручалось отменить решение о государственной регистрации приказа Службы безопасности Украины от 26 июля 2008 г. № 589.

Об этом идет речь в обнародованном на Правительственном портале распоряжении от 21 октября 2009 г. № 1233-р.

Предыдущее распоряжение отменено “как не реализованное”.

Как сообщал УНИАН, Конституционный суд признал распоряжение Кабинета министров от 22 апреля в 2009 г. № 443 не соответствующим конституционными полномочиями правительства.