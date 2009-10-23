Тимошенко махнула рукой на невыполненное свое распоряжение?
15:26, 23 октября 2009Политика
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Кабмин просто отменил
Кабинет министров Украины отменил свое распоряжение от 22 апреля в 2009 г. № 443, в соответствии с которым Министерству юстиции поручалось отменить решение о государственной регистрации приказа Службы безопасности Украины от 26 июля 2008 г. № 589.
Об этом идет речь в обнародованном на Правительственном портале распоряжении от 21 октября 2009 г. № 1233-р.
Предыдущее распоряжение отменено “как не реализованное”.
Как сообщал УНИАН, Конституционный суд признал распоряжение Кабинета министров от 22 апреля в 2009 г. № 443 не соответствующим конституционными полномочиями правительства.
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