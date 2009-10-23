ГПУ проверит, разглашал ли Луценко тайну усыновления

Работники Генеральной прокуратуры Украины проверят, разглашал ли министр внутренних дел Украины Юрий ЛУЦЕНКО тайну усыновления по делу о развращении детей.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня журналистам в Киеве сообщил заместитель генпрокурора Виктор ПШОНКА.

“То, о чем вы спрашиваете, будет проверено также следственным путем и принято процессуальное решение”, - сказал В.ПШОНКА, отметив при этом, что на данный момент Ю.ЛУЦЕНКО по этому поводу не давал объяснений и не допрашивался.