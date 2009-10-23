ГПУ проверит, разглашал ли Луценко тайну усыновления

15:19, 23 октября 2009
Политика
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Обещают "процессуальное решение"

Работники Генеральной прокуратуры Украины проверят, разглашал ли министр внутренних дел Украины Юрий ЛУЦЕНКО тайну усыновления по делу о развращении детей.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня журналистам в Киеве сообщил заместитель генпрокурора Виктор ПШОНКА.

“То, о чем вы спрашиваете, будет проверено также следственным путем и принято процессуальное решение”, - сказал В.ПШОНКА, отметив при этом, что на данный момент Ю.ЛУЦЕНКО по этому поводу не давал объяснений и не допрашивался.

 

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