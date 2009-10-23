Тимошенко назовут кандидатом в Президенты на Майдане

В субботу, 24 октября, в 18.00, на Майдане Независимости в Киеве состоится съезд по выдвижению Юлии ТИМОШЕНКО кандидатом на пост Президента Украины.

В случае победы нынешнего премьера на выборах Президента роспуск Верховной Рады не планируется. Так заявил первый вице-премьер Александр Турчинов в интервью Коммерсант-Украина, сообщает пресс-служба БЮТ. «Не планируется никого разгонять, наоборот, стоит задача объединить нацию и прекратить политическое противостояние. Это единственно правильный путь для преодоления последствий мирового экономического кризиса», - заявил политик.