Томенко точно знает, что лидеру фракции НУ-НС свержение не грозит

Фракция блока “Наша Украина – Народная самооборона” предоставила документы руководству парламента, которые свидетельствуют, что ни разу не затрагивался вопрос о выражении недоверия руководителю фракции Николаю МАРТЫНЕНКО.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на брифинге сообщил заместитель председателя ВР Николай ТОМЕНКО.

Н.ТОМЕНКО зачитал выдержку из протокола заседания фракции НУ-НС от 23 октября, в котором отмечается, что вопрос о выражении недоверия председателю фракции Н.МАРТЫНЕНКО и об избрании другого руководителя ни разу на заседании фракции не обсуждался, и Н.МАРТЫНЕНКО до сих пор является лидером фракции НУ-НС.

Вице-спикер также отметил, что фракция НУ-НС просит руководство парламента не пользоваться информацией в СМИ о смене руководства фракции.

Как сообщал УНИАН, по информации газеты «Коммерсант-Украина (№ 182 от 23 октября)», глава Секретариата Президента Украины, председатель политсовета партии «Наша Украина» Вера УЛЬЯНЧЕНКО не исключает возможности отставки лидера фракции НУ-НС Н.МАРТЫНЕНКО и возвращения на эту должность Вячеслава КИРИЛЕНКО.