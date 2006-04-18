БЮТ назвал кандидата на председательство во Львовском облсовете

Блок Юлии Тимошенко на должность председателя Львовского областного совета поддерживает кандидатуру действующего председателя областного совета, члена БЮТ Михаила СЕНДАКА.

Об этом сообщил корреспонденту УНИАН председатель Львовской областной организации ВО “Батьківщина” Иван ДЕНЬКОВИЧ.

По его словам, 17 апреля центральное руководство БЮТ приняло решение о поддержке М.СЕНДАКА кандидатом на должность председателя Львовского облсовета.

“Юлия Владимировна, в частности, высказалась о личной поддержке кандидатуры Михаила СЕНДАКА”, - акцентировал И.ДЕНЬКОВИЧ.

“Сейчас мы ведем переговоры с другими политическими силами относительно поддержки кандидатуры Михаила СЕНДАКА”, - отметил председатель областной организации “Батьківщини”.

28 апреля состоится первая сессия Львовского облсовета нового созыва. Повестка дня заседания сессии предусматривает: доклад председателя Львовской областной ТИК (протокол результатов выборов), присяга новоизбранных депутатов и избрание председателя областного совета, сообщил И.ДЕНЬКОВИЧ.

В свою очередь М.СЕНДАК в комментарии УНИАН отметил, что “если центральный совет во главе с Юлией Владимировной определился, то я готов”. При этом он добавил, что “я сам не выдвигался, не проявлял инициативу. Думаю, что оценили мою работу. Я верил и верю Юлии Владимировне, что она умеет разбираться в людях и давать каждому адекватную оценку. Понимаю, что это ответственность”.

“Думаю, Юлии Владимировне не будет стыдно за мою работу. Ведь моя кандидатура – ее личная инициатива. Хочу отметить, что никаких встреч и переговоров на этот счет у меня с Юлией Владимировной не было”, - акцентировал М.СЕНДАК.

Как сообщал УНИАН, по официальным результатам выборов, во Львовский областной совет прошли шесть политических сил.

В новом составе депутатского корпуса областного совета “Наша Украина” получит 44 мандата, БЮТ – 41, Блок Костенко-Плюща – 10, ВО “Свобода” – 10, “Пора” – 8, Партия промышленников и предпринимателей Украины – 7.