Банковая готовит революцию в НУ-НС?
Зварич о сплетнях и попытках
Секретариат президента пытается сменить руководство фракции НУ-НС в парламенте.
Об этом заявил депутат от НУ-НС Роман Зварич в эфире 5 канала.
"Руководит попытками (смены руководства фракции) секретариат президента. Такие попытки уже длительное время происходят, очень громко слышно слухи о том, что собраны какие-то подписи, но почему об этом никто не сказал в эфире", - отметил депутат.
"Я не буду говорить обо всех юридических нюансах этого вопроса, потому что я глубоко убежден, что те, кто организует этот процесс, готовы напороться на всевозможные юридические глупости, что сведет на нет их попытку", - считает Зварич.
"Но если я об этом начну говорить, то они начнут исправлять свои ошибки, а я знаю, что они будут делать ошибки", - сказал он.
Зварич также подтвердил, что подписи за смену руководства фракции собираются и "они собираются в секретариате президента".
Как известно, лидером фракции НУ-НС в Верховной Раде является Николай Мартыненко.