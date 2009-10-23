Банковая готовит революцию в НУ-НС?

Секретариат президента пытается сменить руководство фракции НУ-НС в парламенте.

Об этом заявил депутат от НУ-НС Роман Зварич в эфире 5 канала.

"Руководит попытками (смены руководства фракции) секретариат президента. Такие попытки уже длительное время происходят, очень громко слышно слухи о том, что собраны какие-то подписи, но почему об этом никто не сказал в эфире", - отметил депутат.

"Я не буду говорить обо всех юридических нюансах этого вопроса, потому что я глубоко убежден, что те, кто организует этот процесс, готовы напороться на всевозможные юридические глупости, что сведет на нет их попытку", - считает Зварич.

"Но если я об этом начну говорить, то они начнут исправлять свои ошибки, а я знаю, что они будут делать ошибки", - сказал он.

Зварич также подтвердил, что подписи за смену руководства фракции собираются и "они собираются в секретариате президента".

Как известно, лидером фракции НУ-НС в Верховной Раде является Николай Мартыненко.

Украинская правда