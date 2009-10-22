Немецкие СМИ: Обама не сделал никаких уступок России

Президент США Барак ОБАМА отказом от размещения стационарного ПРО в Европе в действительности не сделал никаких серьезных уступок России, а использовал эту ситуацию для укрепления позиции Польши и удовлетворения амбиций россиян.

Об этом пишет сегодня немецкая Die Welt, комментируя результаты визита вице-президента США Джо БАЙДЕНА в Варшаву 21 октября.

Издание отмечает, что только поверхностные обозреватели могут разделять мнение, что Дж.БАЙДЕН приехал в Польшу лишь «успокоить» поляков после отказа американской администрации от размещения в стране ракет-перехватчиков в рамках стационарного ПРО.

Автор статьи отмечает, что поляки в первую очередь заинтересованы в том, чтобы на польской территории были размещены американские военные базы.

«Якобы уступка ОБАМЫ России кажется гениальным ходом на шахматной доске. Москва получила пропагандистский успех, в котором нуждалась, а безопасность Польши будет укреплена», - отметило немецкое издание.

Как сообщал УНИАН, глава польского правительства Дональд ТУСК после переговоров с Дж.БАЙДЕНОМ 21 октября заявил о готовности принять участие в новой системе ПРО в Европе, которую американцы планируют создать до 2015 года.

На этой неделе представители польского Министерства обороны заявили также о том, что планируют получить боевые ракеты Patriot от США уже в ближайшее время.

Справка УНИАН. В сентябре администрация нового Президента США Барака ОБАМЫ, который в начале этого года объявил «перезагрузку» в американско-российских отношениях, отказалась от планов размещения стационарного ПРО в Польше и Чехии, против чего протестовала Россия.

Вместо этого американцы планируют разработать новую мобильную систему ПРО из ракет небольшого и среднего радиуса, которые должны быть размещены на военных кораблях, а также в некоторых странах Европы.