Рада завалила четыре конституционные реформы разом (расширенная)

Верховная Рада Украины отказалась внести в повестку дня и направить в Конституционный Суд Украины для предоставления заключения четыре законопроекта о внесении изменений в Конституцию Украины.

Как передает корреспондент УНИАН, в частности парламент рассмотрел проект закона «О внесении изменений в Конституцию Украины», внесенный группой народных депутатов во главе с лидером фракции Партии регионов Виктором ЯНУКОВИЧЕМ. Законопроектом предусматривалось изменить порядок назначения премьер-министра Украины, а именно по представлению коалиции депутатских фракций в Верховной Раде Украины. Также предлагалось введение института представительств Кабинета Министров Украины: их основные функции - представляют Кабинет Министров Украины на местном уровне; контролируют выполнение исполнительными комитетами сельских, поселковых, городских, районных и областных советов Конституции и законов Украины, актов Кабинета Министров Украины, других органов исполнительной власти; контролируют выполнение государственных программ социально-экономического и культурного развития; координируют деятельность территориальных подразделений министерств, центральных органов исполнительной власти и обеспечивают их взаимодействие с органами местного самоуправления. Направление настоящего документа в КС поддержали всего 192 народных депутата из 432 зарегистрированных в сессионном зале.

ВР также отказалась направить в КС законопроект, предложенный представителями фракции Партии регионов, о внесении изменений в Конституцию относительно обеспечения реализации прав территориальной общины. В проекте Закона Украины предлагалось введение института представительств Кабинета Министров Украины; к их основным функциям относятся: представляют Кабинет Министров Украины на местном уровне; контролируют выполнение исполнительными комитетами сельских, поселковых, городских, районных и областных советов Конституции и законов Украины, актов Кабинета Министров Украины, других органов исполнительной власти; контролируют выполнение государственных программ социально-экономического и культурного развития; координируют деятельность территориальных подразделений министерств, центральных органов исполнительной власти и обеспечивают их взаимодействие с органами местного самоуправления. Направление этого проект закона в КС поддержал всего 191 народный депутат из 433 зарегистрированных в сессионном зале.

Кроме того, только 194 народных депутаты поддержали направление в КС проекта Закона Украины о внесении изменений в Конституцию Украины относительно сроков полномочий Верховной Рады Автономной Республики Крым, местных советов и сельских, поселковых, городских председателей, внесенный депутатами от фракции БЮТ. Законопроектом предлагалось внести изменения в часть первую статьи 136 и части первую и вторую статьи 141 Конституции Украины относительно установления пятилетнего срока полномочий депутатов Верховной Рады Автономной Республики Крым, местных советов и сельских, поселковых, городских председателей, избранных на очередных выборах.

Не согласился парламент также направить в КС новую редакцию Конституции, внесенную Президентом Украины. За направление проголосовали 48 народных депутатов из 435 зарегистрированных в сессионном зале. ВР также не дала согласия на возвращение на доработку данного законопроекта главе государства. Это предложение поддержали 198 народных депутатов из 437 зарегистрированных в сессионном зале.

Все законопроекты в связи с такими результатами голосования считаются отклоненными.