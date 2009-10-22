Ультиматум Винского Кабмину: или повысить соцстандарты, или - в отставку

Лидер народно-патриотического объединения «За демократию и справедливость» Иосиф ВИНСКИЙ считает, что правительство должно уйти в отставку, в случае отказа от выполнения закона о повышении социальных стандартов.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе этой организации, такое мнение И.ВИНСКИЙ выразил, комментируя заявления представителей правительства о невозможности выполнения принятого Верховной Радой закона о повышении социальных стандартов.

«Это даже не шаг назад, это всего лишь компенсация тех инфляционных процессов, которые пришли во время кризиса по отношению к поддержке уровня жизни людей. Если сложить руки, ничего не делать: не заниматься реформами, не стимулировать собственное производство, не искать как зарабатывать деньги, не выстраивать нормально рынки, то, безусловно, любая цифра является непосильной», - сказал И.ВИНСКИЙ.

Лидер НПО «За демократию и справедливость» отметил, что «речь идет о параметрах, предусмотренных Конституцией, а функция правительства - обеспечение этих параметров».

По его мнению, правительство должно проводить реформы для того, чтобы обеспечить экономическую возможность повышения социальных стандартов. «Первый механизм – это реформы, второй механизм – это система налогообложения заработной платы. Сегодня 55% от заработной платы через различные механизмы нужно платить в бюджет. Можно поднять зарплату, уменьшив отчисления», - считает он.

«Не может правительство это сделать – пусть уходит в отставку. Тогда придет другое правительство - и сможет. Поэтому все это нытье – от нежелания работать. Когда нужно было делать реформирование, когда нужно было проводить системные мероприятия, то правительство этого не осуществляло. А теперь все якобы сводится к одному решению Верховной Рады», - заявил И.ВИНСКИЙ.

Лидер НПО «За демократию и справедливость» также убежден, что экономическая политика в Украине сегодня направлена на то, чтобы ограничивать доходы граждан и увеличивать доходы бизнеса и частного сектора. «Должно быть радикальное изменение этого подхода. Тогда не будет этого нытья, этой истерики, а будет нормальная работа в интересах людей. Нужно дать ответ на один вопрос: а как людям жить при таких уровнях заработной платы?», - подчеркнул он.

Как сообщал УНИАН, 20 октября Верховная Рада Украины приняла Закон «Об установлении прожиточного минимума и минимальной зарплаты в 2010 году».

Законом устанавливается прожиточный минимум на одного человека в расчете на месяц в размере: с 1 ноября 2009 года – 701 грн., с 1 января 2010 года – 825 грн., с 1 апреля – 839 грн., с 1 июля – 843 грн., с 1 октября – 861 грн., с 1 декабря – 875 грн.

Кроме того, законом установлена минимальная заработная плата с 1 ноября 2009 года – 744 грн., с 1 января 2010 года – 869 грн., с 1 апреля – 884 грн., с 1 июля – 888 грн., с 1 октября – 907 грн., с 1 декабря – 922 грн.

Комментируя принятие данного закона, заместитель министра финансов Владимир МАТВИЙЧУК заявил, что из-за увеличения минимальной заработной платы нужно будет сократить 45% работников бюджетной сферы.