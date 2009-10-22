Тигипко будет подавать документы на регистрацию кандидатом в Президенты
13:16, 22 октября 2009Политика
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В пятницу, 23 октября, в 09:15 Сергей ТИГИПКО будет подавать документы в Центральную избирательную комиссию для регистрации его кандидатом на пост Президента Украины.
Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе С.ТИГИПКО.
Адрес: Киев, пл. Леси Украинки, 1.
За дополнительной информацией обращайтесь к контактному лицу от пресс-службы - Татьяне КОЗЫРЕВОЙ, по тел. (067) 507-55-23.
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