Тигипко: модель государственного капитализма неприемлема для Украины

Претендент на пост Президента Украины Сергей ТИГИПКО отмечает, что модель государственного капитализма неприемлема для Украины.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе С.ТИГИПКО, он сказал: «Когда государство пытается подменить собой бизнес, страдают оба», комментируя сегодняшнее высказывание Президента России Дмитрия МЕДВЕДЕВА о том, что ставка на госкорпорации как локомотивы экономики не оправдала себя, и рано или поздно их нужно будет или акционировать, или ликвидировать.

«Становление государственного капитализма в России происходило параллельно и в тесной взаимосвязи с формированием нынешнего политического режима. И то, что именно руководство страны начало говорить о необходимости отказа от стратегии огосударствления экономики, свидетельствует о степени проблем, порожденных такой политикой», – заявил С.ТИГИПКО.

«Государственные корпорации в России стали примерами неэффективности и забюрократизированности. Они даже больше, чем частные компании. пострадали от кризиса, хотя, по идее, создавались, чтобы снизить влияние рисков открытой рыночной экономики. Пример банкротства «АвтоВАЗа» демонстрирует, что такое бизнес по-чиновничьи», - отметил С.ТИГИПКО.

Он напомнил, что в Украине, в том числе и среди политиков первого эшелона, есть немало сторонников идеи государственного капитализма, однако ее реализация приведет к чему угодно, но не к экономическому расцвету страны.

«Украине для экономического рывка нужные борьба с коррупцией, ликвидация бюрократических барьеров для частной инициативы и демонополизация рынков. Развитие путем создания госкорпораций не только не поможет в достижении этих целей, но и наоборот, усугубит уже имеющиеся проблемы», - подчеркнул С.ТИГИПКО.