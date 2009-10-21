ЦИК отказала инициативным группам референдума

Центральная избирательная комиссия отказала в регистрации инициативных групп всеукраинского референдума по народной инициативе.

Как сообщили УНИАН в Отделе взаимодействия со СМИ Секретариата ЦИК, решение было принято сегодня на очередном заседании ЦИК.

Соответствующие представления о регистрации инициативных групп всеукраинского референдума по народной инициативе от руководителей городских, районных советов и городских председателей из разных регионов Украины поступили в период с 9 по 16 октября.

Так, на референдуме предлагалось поставить вопрос: «Утверждаете (одобряете) ли вы новую редакцию части первой статьи 71 Конституции Украины следующего содержания: "Выборы Президента Украины, народных депутатов Украины, депутатов Верховной Рады Автономной Республики Крым, председателей и депутатов местных советов являются свободными и проходят на основе общего, равного и прямого избирательного права путем тайного голосования?".

Кроме того, на референдум планировалось вынести вопрос: “Утверждаете (одобряете) ли вы часть первую статьи 90 Конституции Украины следующего содержания: "Полномочия Верховной Рады Украины прекращаются в день открытия первого заседания Верховной Рады Украины нового созыва. Срок полномочий Верховной Рады Украины может быть продлен только в условиях военного или чрезвычайного положения?».

Также предлагалось исследовать на референдуме вопрос: “Утверждаете (одобряете) ли вы часть вторую статьи 154 Конституции Украины следующего содержания: "Изменения и дополнения в Конституцию Украины могут быть утверждены непосредственно на всеукраинском референдуме. Изменения и дополнения в Конституцию Украины, утвержденные на таком референдуме, являются общеобязательными и не нуждаются в принятии каких-либо решений или осуществления действий органами государственной власти или их должностными лицами?".

Изучив отмеченные представления и приобщенные к ним документы, ЦИК большинством голосов пришла к заключению, что вопросы, одобренные участниками собраний граждан Украины для создания инициативных групп, не могут быть предметом всеукраинского референдума. Кроме того, в процессе обсуждения было отмечено, что предоставленные документы не соответствуют требованиям Закона Украины «О всеукраинском и местных референдумах».

Следовательно, ЦИК приняла решение об отказе в регистрации инициативных групп всеукраинского референдума по народной инициативе, созданных на собраниях граждан Украины, состоявшихся 14, 15 августа и 15 сентября 2009 года.