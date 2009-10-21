Эксперт: украинцы должны понять, что кризис – не главное

Кандидаты в президенты Украины должны представить избирателю свой план успешного строительства функционирующего государства и общества, а не набор "шагов", "прорывов", "пунктов" и тому подобное. Так считает Ярослав Лесюк – политтехнолог, автор оранжевой символики 2004 года.

Предлагая людям все возможные блага – "только выберите меня!" – кандидаты в сущности демонстрируют пренебрежительное отношение к народу и одновременно стимулируют опускание рук и бездействие в обществе, пишет Лесюк в своей статье “Кто виноват и что делать?” на “Украинской правде”.

Также, пишет политтехнолог, не нужно путать план будущего развития государства с персональными обещаниями вывести его из кризиса. Потому что в повестке дня главное – не кризис. Не для кризиса мы избираем президента Украины, а для успешного будущего.

Кризис таки действительно мировой, и он как пришел (не без нашей помощи), так и уйдет (желательно – с нашей помощью), даже если кому-то и хочется навечно прописать его в Украине.