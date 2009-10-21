Симоненко стал четвертым
18:12, 21 октября 2009Политика
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В ЦИК поступили документы
В Центральную избирательную комиссию поступили документы лидера Коммунистической партии Украины Петра СИМОНЕНКО для его регистрации кандидатом в президенты.
Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Центральной избирательной комиссии.
В соответствии с национальным законодательством, ЦИК должна рассмотреть документы П.СИМОНЕНКО в течение пяти дней с момента поступления его документов.
Таким образом, П.СИМОНЕНКО стал четвертым претендентом, который подал документы в ЦИК для регистрации.
Как сообщал УНИАН, ранее документы для регистрации кандидатами в президенты подали в ЦИК юрист Олег РЯБОКОНЬ, народный депутат от НУ-НС Анатолий ГРИЦЕНКО и лидер «Фронта перемен» Арсений ЯЦЕНЮК.
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