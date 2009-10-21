В Центральную избирательную комиссию поступили документы лидера Коммунистической партии Украины Петра СИМОНЕНКО для его регистрации кандидатом в президенты.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Центральной избирательной комиссии.

В соответствии с национальным законодательством, ЦИК должна рассмотреть документы П.СИМОНЕНКО в течение пяти дней с момента поступления его документов.

Таким образом, П.СИМОНЕНКО стал четвертым претендентом, который подал документы в ЦИК для регистрации.

Как сообщал УНИАН, ранее документы для регистрации кандидатами в президенты подали в ЦИК юрист Олег РЯБОКОНЬ, народный депутат от НУ-НС Анатолий ГРИЦЕНКО и лидер «Фронта перемен» Арсений ЯЦЕНЮК.