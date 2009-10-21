Ющенко написал Тимошенко

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО требует от премьер-министра Юлии ТИМОШЕНКО решить проблемы культурно-образовательных потребностей национальных меньшинств Украины.

Об этом говорится в письме главы государства на имя премьера, сообщили УНИАН в Главной службе информационной политики Секретариата Президента.

"Вызывает серьезную обеспокоенность ситуация с удовлетворением культурно-образовательных потребностей национальных меньшинств Украины, о чем свидетельствуют многочисленные письма ко мне отдельных граждан и общественных организаций", - говорится в письме В.ЮЩЕНКО.

По его словам, в этом году предусмотренные Министерству культуры и туризма и Государственному комитету Украины по делам национальностей и религий бюджетные расходы в поддержку этносов Украины уменьшены по сравнению с предыдущими годами в десять раз.

"При этом и предусмотренные средства выделяются не в полном объеме. Убежден в том, что государственная политика в сфере междунациональных отношений не должна стать заложником сложной финансово-экономической ситуации. Государственные институты должны получить реальные возможности реагировать на вызовы по предотвращению этнополитических конфликтов. С целью сохранения конституционных гарантий граждан, общественного согласия, атмосферы толерантности в государстве, развития культурной, языковой, духовной самобытности этносов Украины прошу Вас, уважаемая Юлия Владимировна, срочно рассмотреть проблемные вопросы, которые существуют в этнонациональной сфере, и принять безотлагательные меры по их решению", - подчеркнул Президент.