Черновецкий опять взял отпуск

Киевский городской голова Леонид ЧЕРНОВЕЦКИЙ пошел в отпуск, который продлится с 19 по 23 октября включительно.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Киевской горгосадминистрации, это очередной ежегодный отпуск председателя КГГА.

На время отсутствия Л.ЧЕРНОВЕЦКОГО его обязанности будет исполнять первый заместитель председателя КГГА Анатолий ГОЛУБЧЕНКО.

Как сообщал УНИАН, в соответствии с официально обнародованной информацией, в этом году Л.ЧЕРНОВЕЦКИЙ брал отпуск с 19 февраля по 21 марта, потом с 27 марта до 6 апреля. Однако 6 апреля он не смог выйти на работу в связи с необходимостью продолжения курса лечения и реабилитации осложнений, возникших из-за перенесенного им “на ногах” воспаления легких. Мэр вышел на работу после 8 мая.

Очередной отпуск после этого Л.ЧЕРНОВЕЦКИЙ взял с 24 по 31 июля, а затем еще с 15 по 22 августа.