Рада завалила Воздушный кодекс

Верховная Рада Украины отклонила проект Воздушного кодекса Украины, зарегистрированный 29 апреля 2009 г. в парламенте Кабинетом министров (№4419) и вынесенный сегодня на рассмотрение парламента.

Как передает корреспондент УНИАН, за принятие проекта за основу в первом чтении проголосовали 177 депутатов из необходимых 226.

При этом депутаты также не смогли отправить проект документа на доработку, за направление на доработку проголосовали 186 депутатов при необходимом минимуме в 226 голосов.

Справка УНИАН. Существует два проекта Воздушного кодекса – разработанный народными депутатами и Министерством транспорта и связи (КМУ).

В 2008 г. в ВР зарегистрирован проект Воздушного кодекса, который был инициирован народными депутатами (регистр.№ 2373 от 08.09.2008).

Минтранссвязи в 2008 г. разработало новый проект Воздушного кодекса во исполнение поручения Кабинета министров, после проработки в Секретариате Кабмина письмом от 05.07.2008 он был направлен на регистрацию в Верховную Раду Украины как альтернативный проекту Воздушного кодекса, поданного народными депутатами Украины.

Однако подготовленный Минтрансом законопроект был возвращен в Кабмин без регистрации письмом ВР в связи с наличием уже зарегистрированного законопроекта, внесенного народными депутатами Украины. 31 марта 2009 года ВР отклонила проект Воздушного кодекса Украины, инициированный народными депутатами (регистр. № 2373 от 08.09.2008). Это вызвало обеспокоенность в Минтрансе, поскольку Украина имеет обязательства перед зарубежными партнерами относительно приведения авиационного законодательства в соответствие с международными нормами, в частности IKAO.

Кабмин повторно внес свой проект Воздушного кодекса в апреле 2009 г. В июле 2009 г. Комитет Верховной Рады по вопросам транспорта и связи рекомендовал парламенту вернуть проект Воздушного кодекса (регистр. № 4419 от 29 апреля 2009 г.), внесенный Кабмином, на доработку.

Согласно выводам Комитета, анализ законопроекта на заседании 8 июля показывает, что в нем не учтены важные вопросы. Это, в частности, несоответствие законопроекта требованиям Международной организации гражданской авиации в части предоставления Госавиаадминистрации Украины статуса центрального органа исполнительной власти, предоставления соответствующих полномочий ее руководителю, в т.ч. по возможности наложения штрафов за нарушение авиационного законодательства. Кроме того, в Кодексе не предусмотрено государственное регулирование деятельности экспериментальной авиации; не урегулированы вопросы частной, деловой, любительской, спортивной и малой авиации и деятельность авиационных общественных организаций (Федераций авиационных видов спорта, Общества содействия обороне Украине, молодежных авиационно-технических клубов). Также, согласно выводам Комитета, нуждается в существенной доработке терминологический аппарат законопроекта и пр.

16 сентября 2009 г. и.о. министра транспорта и связи Василий ШЕВЧЕНКО сообщил, что Кабмин отозвал проект Воздушного кодекса из ВР для его доработки. Однако дальнейшей информации о проекте не появлялось.