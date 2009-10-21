За взятку задержали мэра Боярки

В Киевской области во время получения взятки в размере 26 тыс. дол. задержан мэр одного из городов. Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе главного управления по борьбе с организованной преступностью МВД, не назвав личность задержанного.

Как стало известно УНИАН из источников в Киево-Святошинском районном совете Киевской области, речь идет о городском председателе Боярки Тарасе ДОБРИВСКОМ.

В сообщении пресс-службы главного управления МВД сказано, что должностное лицо требовало и получило взятку за решение вопроса относительно предоставления земельных участков (по данным УНИАН – в лесной зоне).

Установлено, что передача взятки осуществлялась через посредников.

Сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела по признакам преступления, предусмотренного ч.3 ст.368 (получение взятки в особенно крупном размере) Уголовного кодекса Украины. Санкция этой статьи предусматривает до 12 лет лишение свободы.

В то же время в городском совете Боярки УНИАН заявили, что Т. Добривский находится “в командировке”, а информация о его задержании - “чья-то грубая шутка”.