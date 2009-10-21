ВР не смогла преодолеть вето Президента

Верховная Рада Украины не смогла преодолеть вето Президента Украины на Закон «О внесении изменений в Бюджетный кодекс Украины» и отправила данный документ на доработку.

Как передает корреспондент УНИАН, за данное решение проголосовали всего 195 (необходимо 300 голосов – УНИАН) из 434 народных депутатов, зарегистрированных в сессионном зале.

В то же время парламент поддержал решение о направлении документа на доработку, за что проголосовали 228 из 434 народных депутатов, зарегистрированных в зале.

Не голосовала за это решение в полном составе фракция Партии регионов и частично фракция НУ-НС, а все остальные фракции почти в полном составе голосовали за данное решение.

Данный законопроект, в соответствии с решением парламента, должен быть доработан и вынесен на рассмотрение ВР не позже, чем за 30 дней.

Как известно, Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО ветировал документ и вернул его в парламент с 87-ю предложениями.

Однако парламент не поддержал ни одного предложения Президента.