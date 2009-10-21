Порошенко рассказал, зачем поедет в Москву

Министр иностранных дел Украины Петр ПОРОШЕНКО называет целью своего визита в Россию 23 октября интенсификацию двустороннего диалога и построение доверия между странами.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал сегодня в Киеве, отвечая на вопросы журналистов.

«Целью визита будет интенсификация нашего диалога и построение доверия между нашими странами, что будет, безусловно, способствовать решению проблем во всех сферах, – экономической, политической и культурной», - сказал П.ПОРОШЕНКО.

По его словам, Украина всегда своими приоритетами определяет сотрудничество с соседними странами, отношения с которыми Украина строит как стратегические. Это отношения с Республикой Беларусь, Молдовой, Европейским Союзом, и чрезвычайно важное внимание Украина уделяет развитию отношений с Российской Федерацией, - сказал П.ПОРОШЕНКО.

«В действительности мы должны демонстрировать на сегодняшний день абсолютно новые подходы, мы должны исходить из украинских интересов, которые ценят и уважают интересы наших соседей, включая Россию», - добавил министр.