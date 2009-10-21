В Украину прибывает Генсек Совета Европы

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО сегодня проведет совместную встречу с новоизбранным Генеральным секретарем Совета Европы Торбйорном ЯГЛАНДОМ и председателем в Комитете министров Совета Европы, министром иностранных дел Словении Самуэлем ЖБОГАРОМ.

Как сообщает официальный сайт Президента, представители Совета Европы находятся в Украине в связи с проведением в Киеве пятой сессии Форума Совета Европы «За будущее демократии».

В ходе встречи планируется обсудить актуальные аспекты участия Украины в Совете Европы, в частности, ход проведения в Украине конституционной реформы, реформ избирательного законодательства, судебной системы и др.

Предусматривается также обсуждение вопросов выполнения Плана действий Совета Европы для Украины на 2008–2011 годы, а также роли Совета Европы в международном признании Голодомора 1932–1933 годов в Украине.