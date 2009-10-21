Ющенко будет говорить с докладчиком ПАСЕ о Голодоморе

Сегодня Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО проведет встречу с докладчиком Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) по проблематике Голодомора и массового голода на территории бывшего СССР, вице-президентом ПАСЕ Мевлютом ЧАВУШОГЛУ.

Об этом сообщает официальный сайт Президента.

Докладчик ПАСЕ находится в Украине с визитом 18–21 октября. Программа его визита предусматривает встречи с членами парламентской делегации Украины в ПАСЕ, представителями фракций Верховной Рады Украины, научными работниками и представителями неправительственных организаций, исследующих тему Голодомора; ознакомление с архивными материалами по указанной проблематике, а также посещения Харькова.