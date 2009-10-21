Тимошенко на прошлой неделе изменила отношение к проблемам

Премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО после встречи с Папой Римским БЕНЕДИКТОМ ХVІ на прошлой неделе изменила отношение к проблемам, с которыми ей приходится сталкиваться в Украине.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом она заявила сегодня во время встречи со студентами и преподавателями Национального университета «Острожская академия», делясь своими впечатлениями от недавнего визита в Ватикан.

«Когда я вернулась в Украину, то даже те проблемы, которые в Украине на первый взгляд, до отлета в Ватикан, казались ужасными, оказались мелочными, ничего не стоящими. Самое главное – это те ценности, которыми мы должны руководствоваться, для того, чтобы наша жизнь была счастливой», – сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Премьер-министр также отметила, что сегодня в Украине ей приходится работать в очень сложных условиях. «Все политическое поле объединилось против меня», – заявила она.

Вместе с тем Ю.ТИМОШЕНКО подчеркнула, что, избрав правильную цель, нужно пытаться достичь ее, несмотря ни на какие преграды.