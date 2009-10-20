Тимошенко предлагает создать серию исторических фильмов

Премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО считает необходимым создание серии исторических фильмов об Украине для популяризации исторических успехов нашей страны.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом она заявила сегодня во время встречи со студентами и преподавателями Национального университета «Острожская академия».

«У меня есть такая мечта, и я хочу с вами ею поделиться: нам нужно, если все будет хорошо, – а если даже и не будет все хорошо, то мы найдем, как это сделать, – сделать серию высококлассных фильмов об истории Украины, причем с привлечением самых лучших специалистов со всего мира – лучших режиссеров, актеров, сценаристов», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Премьер выразила сожаление, что сегодня в обществе гораздо больше говорится о печальных фактах истории Украины, чем о тех, которыми Украина и украинцы должны гордиться.

«Нужно все это (факты истории – УНИАН) подавать не избирательно, не только там, где печаль и плач, а еще и победы», – отметила она.

При этом Ю.ТИМОШЕНКО подчеркнула, что в украинской истории есть достаточно фактов, которыми страна и ее граждане могут гордиться. «Я точно знаю, что такой истории у нас более чем достаточно», – сказала премьер-министр, отметив, что одним из таких исторических фактов является создание и работа Острожской академии.