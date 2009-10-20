Парламент не успел отклонить все предложения Президента
18:30, 20 октября 2009Политика
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Вечернее заседание закрыто
Вечернее заседание Верховной Рады Украины закрыто.
Как передает корреспондент УНИАН, депутаты не завершили рассмотрение предложений Президента к Закону Украины «О внесении изменений в Бюджетный кодекс Украины».
Парламент рассмотрел 29 из 87 предложений и при этом не поддержал ни одного предложения Президента.
В конце заседания первый заместитель председателя ВР Александр ЛАВРИНОВИЧ, который председательствовал на сегодняшнем заседании, поставил на голосование предложение о продолжении вечернего заседания до завершения рассмотрения данного вопроса, но это предложение поддержали только 150 народных депутатов Украины, потому вечернее заседание было завершено в 18.15.
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