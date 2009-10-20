Демократов призывают определиться с единым лидером

Лидер общественной организации “Киевская громада”, народный депутат (НУ–НС) Валерий БОРИСОВ призывает демократические силы объединиться вокруг единого лидера, сообщили УНИАН в оргкомитете форума. «Сейчас не время распыляться и действовать по принципу, где два украинца – там три гетмана: нужно наконец поступиться личными амбициями ради стабильного будущего государства», – заявил во время учредительного форума Народного Собрания В.БОРИСОВ (он является координатором форума).

По его словам, сегодня “крайне важно создать эффективный орган самоорганизации граждан, который позволит каждому принимать участие в процессе формирования и реализации государственной политики, влиять на выбор пути развития района, города, страны». Такой институцией, по мнению В.БОРИСОВА, должно стать Народное Собрание. Лидер Киевской громады считает, что нужно вернуть народу его право собственноручно строить свою жизнь. Он также отметил, что нужно вернуться к первооснове демократии – к реальному народовластию. «Цель Народного Собрания, – сказал В.БОРИСОВ, – объединить усилия институтов гражданского общества для более эффективной реализации народных инициатив, то есть проведения экспертиз законов, принятия решений органами государственной власти и местного самоуправления с последующим народным контролем за их выполнением». По его словам, в настоящее время органы самоуправления превратились в органы «самоуправства».

Он подчеркнул, что главная задача общественных организаций-учредителей Народного Собрания – “создать механизм контроля власти, который заставит ее прислушиваться к мнению общества”.

Как сообщалось, в Народное Собрание Киева вошло свыше 100 общественных организаций, среди которых Киевская громада, Народная рада, органы самоорганизации населения города Киева, Фронт спасения Украины и другие.