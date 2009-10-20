Регионалы требуют голову Луценко

Народный депутат от Партии регионов Елена ЛУКАШ призывает коллег-парламентариев проголосовать сегодня за увольнение министра внутренних дел Юрия ЛУЦЕНКО за халатность в расследовании дела о развращении детей в Крыму.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом она заявила сегодня с парламентской трибуны.

«Мы сегодня должны все, у кого есть совесть, дети, мы должны рассмотреть этот вопрос и проголосовать за увольнение ЛУЦЕНКО. За покрытие насильника», - сказала она.

В то же время Е.ЛУКАШ выразила убеждение, что Генеральная прокуратура Украины должна немедленно забрать это дело в свое производство. Кроме того, по убеждению депутата, необходимо привлечь к ответственности тех лиц, которые отказывали матери пострадавших детей в возбуждении уголовного дела.

Также Е.ЛУКАШ считает, что Генпрокуратура должна возбудить уголовное дело за разглашение тайны следствия, тайны усыновления, а СБУ должна взять под охрану пострадавших детей и их мать.

При этом Е.ЛУКАШ отвергла обвинения в том, что партия, которую она представляет, делала заявление об этом преступлении в Крыму, исходя из политических соображений. «Мы не видим в этом политики. А действия МВД по этому делу являются политическим и моральным преступлением», - сказала она.

Также Е.ЛУКАШ в контексте изложенного проинформировала о том, что во время обыска у отца детей было найдено 32 тыс. порнографических фотографий и более трех десятков порнофильмов. По ее словам, доказательств по делу достаточно, и Партия регионов выступает за объективное расследование дела.