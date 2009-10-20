БЮТ хочет сразу же взяться за неприкосновенность

Фракция БЮТ будет настаивать, чтобы первым вопросом на сегодняшнем утреннем заседании Верховной Рады было рассмотрено ограничение депутатской неприкосновенности.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом в кулуарах ВР журналистам заявил народный депутат от БЮТ Сергей МИЩЕНКО.

По его словам, поэтому не исключено, что после открытия заседания со стороны БЮТ будет инициирован перерыв.

Как сообщал УНИАН, согласно повестке дня, ВР первым вопросом планирует рассмотреть во втором чтении законопроект о повышении минимальной заработной платы и прожиточного минимума.