Эксперт: у Тимошенко больше шансов, чем у Януковича

Премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО имеет больше шансов выиграть выборы Президента 2010 года, чем лидер оппозиционной Партии регионов Виктор ЯНУКОВИЧ.

Такое мнение в комментарии корреспонденту УНИАН выразил аналитик польского Фонда Батория (Batory Foundation) Гжегож ГРОМАДСКИЙ.

Эксперт отметил, что главная задача Ю.ТИМОШЕНКО, которая, согласно результатам последних опросов, набирает на 10% меньше голосов избирателей, чем В.ЯНУКОВИЧ, - получить поддержку избирателей, планирующих в первом туре голосовать за других кандидатов.

По мнению Г.ГРОМАДСКОГО, В.ЯНУКОВИЧ имеет постоянный электорат и вряд ли сможет существенно увеличить количество своих сторонников во втором туре, в то же время Ю.ТИМОШЕНКО имеет значительный потенциал для этого.

«ТИМОШЕНКО имеет больше шансов собрать дополнительные голоса во время второго тура, нежели ЯНУКОВИЧ», - сказал аналитик.

Г.ГРОМАДСКИЙ назвал практически неминуемым второй тур выборов, в котором за пост главы государства будут бороться премьер-министр и лидер Партии регионов, заметив, что остальные кандидаты «не имеют шансов» попасть в него.

«Должно что-то произойти драматичное в этой кампании (что чрезвычайно сильно скомпрометировало бы Ю.ТИМОШЕНКО или В.ЯНУКОВИЧА), но это вряд ли возможно», - сказал он.

Аналитик заметил, что Ю.ТИМОШЕНКО должна очень осторожно вести кампанию, чтобы не отпугнуть от себя потенциальных сторонников, которые в первом туре поддержали других кандидатов.

«Может быть так, что главной проблемой для ТИМОШЕНКО будет то, чтобы избиратели других кандидатов во время второго тура не остались дома», - резюмировал эксперт.

Как сообщал УНИАН, согласно результатам социологического опроса, проведенного компанией Research & Branding Group, 30,2% украинцев готовы поддержать В.ЯНУКОВИЧА на выборах Президента. 18,5% опрошенных на выборах главы государства намерены проголосовать за Ю.ТИМОШЕНКО. За лидера «Фронта перемен» Арсения ЯЦЕНЮКА - 8,9% украинцев.