«Наша Украина» снова оттягивает

«Наша Украина» отложила на завтра решение относительно подписания протокола о коалиции демократических сил в Верховной Раде Украины.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщила журналистам руководитель информационного управления блока “Наша Украина” Татьяна МОКРИДИ.

По ее словам, сегодня состоялось заседание политсовета блока, на котором присутствовали руководители всех партий, входящих в блок. Обсуждался вопрос подписания протокола о коалиции демократических сил.

Как отметила Т.МОКРИДИ, сегодня решение не было принято, поскольку все важные вопросы принимаются консенсусом. А из-за того, что не все политические силы, которые входят в блок, провели заседания руководящих органов, решение отложено на завтра. В частности, блок ожидает решения руководящего органа Христианско-демократического союза. Т.МОКРИДИ пообещала завтра сделать официальное заявление по результатам завтрашнего заседания.

Как сообщал УНИАН, 13 апреля блок «Наша Украина», Блок Юлии Тимошенко и Социалистическая партия Украины подписали Протокол о процедуре формирования Коалиции демократических сил.

Этот документ предусматривает, что проект Соглашения о Коалиции демократических сил будет подготовлен рабочей группой из представителей политических сил - участников коалиции и будет парафирован в первый день работы Верховной Рады Украины нового созыва, но не раньше принятия присяги народными депутатами Украины и формирования фракций.

Последний, 6-й, пункт протокола говорит, что соглашение о коалиции "готовится на основе принципов, заложенных в проекте меморандума о коалиции демократических сил". Меморандум предусматривал, что премьера предлагает та политическая сила, которая набирает наибольшее количество голосов.

14 апреля председатель совета блока “Наша Украина” Роман БЕССМЕРТНЫЙ сообщил, что президиум совета партии «Народный Союз Наша Украина» выступил за исключение шестого пункта Протокола. В то же время представители политических партий, входящих в блок “Наша Украина”, должны до вторника, 18 апреля, вынести решения своих руководящих органов относительно внесения изменений в Протокол о порядке формирования Коалиции демократических сил.