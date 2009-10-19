Януковича за его же деньги подставили рекламные агентства?

Первый заместитель председателя Верховной Рады Украины Александр ЛАВРИНОВИЧ считает, что именно рекламные агентства ответственны за то, что на улицах осталась социальная реклама некоторых кандидатов в Президенты.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал на пресс-конференции, отвечая на вопрос о наличии внешней социальной рекламы, в том числе и при участии лидера Партии регионов Виктора ЯНУКОВИЧА.

А.ЛАВРИНОВИЧ подчеркнул, что «это вопросы к тем рекламным агентствам, с которыми заключались соглашения». По его словам, этими соглашениями предусматривалось, что в определенный срок социальная или политическая реклама должна быть снята. По словам вице-спикера, если такая реклама где-то осталась, то, «независимо от фамилий», ее нужно снять.

Справка УНИАН. Сегодня в Украине официально стартовала президентская избирательная кампания.

В соответствии с законодательством, с сегодняшнего дня потенциальные кандидаты в Президенты не имеют права вести какую-либо агитационную работу до регистрации в ЦИК.