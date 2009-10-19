Регионалы подозревают, что БЮТ готовит «политический выверт»

Фракция Партии регионов выступает за отмену неприкосновенности народных депутатов, Президента и судей.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил на заседании Согласительного совета лидеров фракций и руководителей парламентских комитетов первый заместитель председателя фракции Партии регионов Александр ЕФРЕМОВ.

Он подчеркнул, что позиция Партии регионов по данному вопросу никогда не менялась, и фракция готова проголосовать за соответствующий законопроект.

При этом А.ЕФРЕМОВ отметил, парламент должен рассмотреть все законопроекты, которыми предусмотрена отмена неприкосновенности высокопоставленных должностных лиц, то есть, не только те, в которых речь идет о снятии неприкосновенности с депутатов, но и с Президента Украины и судей.

По словам А.ЕФРЕМОВА, если речь идет о «политическом выверте», чтобы отвести ответственность от некоторых народных депутатов, то тогда эту тему не стоит даже поднимать. По его словам, должна быть снята неприкосновенность со всех тех, кто ее сегодня имеет.