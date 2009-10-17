Порошенко до визита в Москву успеет в Беларусь

Министр иностранных дел Украины Петр ПОРОШЕНКО 19 октября посетит Беларусь с рабочим визитом.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе МИД Беларуси.

В ходе визита предусмотрена встреча П.ПОРОШЕНКО со своим белорусским коллегой Сергеем МАРТЫНОВЫМ.

Планируется, что стороны обсудят широкий спектр вопросов двухсторонних отношений, а также взаимодействие двух стран в рамках международных и региональных организаций.

Как сообщал УНИАН, Петр ПОРОШЕНКО 23 октября посетит с однодневным рабочим визитом Москву.

Неназванный источник в МИД РФ заверил РИА Новости, что проблем, связанных с запретом на въезд, у нового главы украинского МИД не будет (в феврале 2007 года Порошенко попал в список лиц, которым был закрыт въезд в Россию).