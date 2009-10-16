Ющенко поблагодарил мэра Брюсселя за «Писающего мальчика» в вышиванке

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО поблагодарил мэра Брюсселя за то, что во время визита украинской официальной делегации в Бельгию символ Брюсселя - всемирно известная скульптура «Manneken Pis» («Писающий мальчик») - был одет в украинскую вышиванку.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал сегодня во время заявления для прессы в Брюсселе.

«Сегодня брюссельский мальчик одел украинский казацкий костюм», - сказал Президент. По его словам, это является свидетельством особого отношения бельгийцев к Украине. «Мы высоко ценим этот ваш шаг», - сказал он.