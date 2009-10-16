В Институте Горшенина конференция о проблемах развития предпринимательства
Во вторник, 20 октября 2009 года, в 11.00 в Киевском Институте проблем управления имени Горшенина состоится конференция «Проблемы развития предпринимательства в Украине и пути их решения».Ведущий – Кость БОНДАРЕНКО, директор Института Горшенина - организатора конференции.
Во время мероприятия будут обсуждаться вопросы:
Предотвращение коррупции и злоупотреблений;
Защита отечественного бизнеса от рейдерства во время кризиса;
Проблема игрального бизнеса;
Социальные вопросы развития предпринимательства;
Проблемы лицензирования, регистрации и разрешительной системы предпринимательства.
Среди участников конференции:
Александра КУЖЕЛЬ, председатель Государственного комитета Украины по вопросам регуляторной политики и развития предпринимательства;
Александр ПАСХАВЕР, президент Центра экономического развития;
Александр КИРШ, член-корреспондент Академии экономических наук Украины, профессор, член Союза предпринимателей малых, средних и приватизированных предприятий;
Сергей ТРЕТЬЯКОВ, заместитель председателя Государственного комитета Украины по вопросам регуляторной политики и развития предпринимательства;
Галина ЯЦИШИНА, заместитель председателя Государственного комитета Украины по вопросам регуляторной политики и развития предпринимательства;
Представители малого и среднего бизнеса, представители общественных организаций.
Контакт: (044) 230-49-63, 8(050) 363-02-16 Елена ДЯЧЕНКО. Адрес Института Горшенина: г. Киев, ул. Чапаева 4, 3-й этаж, оф.14.
Адрес Института Горшенина: г. Киев, ул. Чапаева 4, 3-й этаж, оф.14.