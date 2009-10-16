В Институте Горшенина конференция о проблемах развития предпринимательства

Во вторник, 20 октября 2009 года, в 11.00 в Киевском Институте проблем управления имени Горшенина состоится конференция «Проблемы развития предпринимательства в Украине и пути их решения». Ведущий – Кость БОНДАРЕНКО, директор Института Горшенина - организатора конференции.

Во время мероприятия будут обсуждаться вопросы:

Предотвращение коррупции и злоупотреблений;

Защита отечественного бизнеса от рейдерства во время кризиса;

Проблема игрального бизнеса;

Социальные вопросы развития предпринимательства;

Проблемы лицензирования, регистрации и разрешительной системы предпринимательства.

Среди участников конференции:

Александра КУЖЕЛЬ, председатель Государственного комитета Украины по вопросам регуляторной политики и развития предпринимательства;

Александр ПАСХАВЕР, президент Центра экономического развития;

Александр КИРШ, член-корреспондент Академии экономических наук Украины, профессор, член Союза предпринимателей малых, средних и приватизированных предприятий;

Сергей ТРЕТЬЯКОВ, заместитель председателя Государственного комитета Украины по вопросам регуляторной политики и развития предпринимательства;

Галина ЯЦИШИНА, заместитель председателя Государственного комитета Украины по вопросам регуляторной политики и развития предпринимательства;

Представители малого и среднего бизнеса, представители общественных организаций.