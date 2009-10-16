Ехануров до сих пор надеется вернуться в Минобороны?

Первый заместитель главы Секретариата Президента Украины Юрий ЕХАНУРОВ обжаловал решение суда, который не удовлетворил его иск об освобождении с должности министра обороны.

Об этом УНИАН сообщил источник в Секретариате Президента, комментируя заявление Ю.ЕХАНУРОВА в эфире “5-го канала”, в котором он не исключил своего возвращения на должность министра обороны по решению суда.

Собеседник агентства сообщил, что в настоящее время в Апелляционном административном суде г. Киева рассматривается апелляционное обжалование решения Окружного административного суда столицы от 15 июля 2009 года, который не удовлетворил иск о признании незаконным постановления Верховной Рады об освобождении Ю.ЕХАНУРОВА с должности главы военного ведомства.

Как сообщал УНИАН, 5 июня 2009 года Верховная Рада освободила Ю.ЕХАНУРОВА с должности министра обороны Украины.

16 июля 2009 года Ю.ЕХАНУРОВ не исключил обжалования в апелляционном порядке решения Окружного админсуда Киева, который не удовлетворил иск о признании незаконным постановления Верховной Рады о его освобождении с должности главы военного ведомства.

Окружной аминсуд Киева не принял позитивное для Ю.ЕХАНУРОВА решение, ссылаясь на решение Конституционного Суда от 11 декабря 2007 года, в котором говорится, что “Верховная Рада может реализовать свои полномочия об освобождения премьер-министра, министра обороны и министра иностранных дел и без представления Президента Украины”.

В то же время, по мнению политика и юристов, которые его консультируют, был нарушен закон о Кабинете министров.

“Также существует вопрос трактовки решения Конституционного Суда”, - отметил Ю.ЕХАНУРОВ.