От Черновецкого требуют отчета о выполнении бюджета

Несмотря на то, что уже середина октября, КГГА так и не обнародовала отчет о выполнении столичного бюджета за 9 месяцев. Об этом заявил один из лидеров Блока Виталия Кличко, председатель Украинской селянской демократической партии Дмитрий Андриевский.

По словам оппозиционного политика, главный финансовый документ Киева требует немедленных и существенных корректив.

«За восемь месяцев столичный бюджет недополучил 5,2 миллиарда гривен. Ситуация за 9 месяцев неизвестна. Поэтому необходимо срочно обнародовать отчет о выполнении бюджета и, согласно Бюджетному кодексу, пересмотреть его расходную часть. При этом максимально необходимое количество ресурсов нужно сконцентрировать на обеспечении финансирования жилищно-коммунальной отрасли», - отметил Дмитрий Андриевский.

По мнению оппозиционного депутата, все разговоры о нехватке средств на эти статьи являются спекулятивными.

«Благодаря нашей политической силе удалось избежать бесплатной раздачи столичной земли. С 15 октября все свободные от застройки земельные участки должны передаваться в аренду или продаваться лишь путем аукциона. Таким образом, только честно реализовав полторы сотни участков, которые должны были раздать 13-14 октября, бюджет получит средства, необходимые для подготовки города к зиме», - подчеркнул Дмитрий Андриевский.

По данным политика, из 2,5 тысяч гектаров столичных земель за последние два года только 135 участков площадью 233 гектара было отчуждено путем продажи. В бюджет в результате применения минимальных расценок за эти 135 участков, а не средних рыночных цен, не поступило свыше 2,1 миллиардов гривен, общие же потери превысили 20 миллиардов гривен.

«Этих средств хватит не только для того, чтобы обеспечить бесперебойное функционирование жилищно-коммунального хозяйства города, но и на модернизацию столичной инфраструктуры», - отметил Андриевский.